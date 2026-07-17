Alcaraz dimentica i guai al polso | ecco chi è la sexy tentatrice che ha fatto ace nel suo cuore

Una ragazza bionda è stata identificata come la donna presente sullo yacht di un tennista spagnolo al largo della Costiera Amalfitana. La giovane era insieme ad altre tre coppie durante il soggiorno sulla barca, che ha attirato l’attenzione dei media locali. La presenza della donna sullo yacht è durata pochi giorni, prima che venisse svelata la sua identità.

Il mistero della bella bionda sul lussuoso yacht di Carlos Alcaraz al largo della Costiera Amalfitana, è durato soltanto pochi giorni. I media spagnoli sono riusciti a identificare la ragazza che era sulla barca del tennista spagnolo, insieme ad altre tre coppie. Ad ammaliare Carlos Alcaraz tra le bellezze di Capri e Positano, è stata la trentenne Claudia Canalis, come svelato dal magazine della tv spagnola Y ahora Sonsoles. Influencer e content creator di Barcellona, la ragazza è diventata particolarmente nota in Spagna per esser stata una delle tentatrici della quarta edizione della versione spagnola di Temptation Island. Secondo i media spagnoli, i due si sarebbero iniziati a frequentare da molto poco e si starebbero iniziando a conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Alcaraz dimentica i guai fisici, ecco chi è la "tentatrice" che ha fatto ace nel suo cuoreUna giovane donna bionda è stata identificata come la compagna di Carlos Alcaraz, che era a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana.

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