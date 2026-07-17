Alcaraz dimentica i guai fisici ecco chi è la tentatrice che ha fatto ace nel suo cuore

Una giovane donna bionda è stata identificata come la compagna di Carlos Alcaraz, che era a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. La ragazza ha partecipato a un viaggio di alcuni giorni con il tennista e altre tre coppie. La sua presenza sullo yacht è stata confermata dai media spagnoli, che hanno fornito dettagli sulla sua identità. La donna è stata vista in compagnia di Alcaraz durante il soggiorno in mare aperto.

Il mistero della bella bionda sul lussuoso yacht di Carlos Alcaraz al largo della Costiera Amalfitana, è durato soltanto pochi giorni. I media spagnoli sono riusciti a identificare la ragazza che era sulla barca del tennista spagnolo, insieme ad altre tre coppie. Ad ammaliare Carlos Alcaraz tra le bellezze di Capri e Positano, è stata la trentenne Claudia Canalis, come svelato dal magazine della tv spagnola Y ahora Sonsoles. Influencer e content creator di Barcellona, la ragazza è diventata particolarmente nota in Spagna per esser stata una delle tentatrici della quarta edizione della versione spagnola di Temptation Island. Secondo i media spagnoli, i due si sarebbero iniziati a frequentare da molto poco e si starebbero iniziando a conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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