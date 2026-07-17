Alcaraz dimentica i guai fisici ecco chi è la tentatrice che ha fatto ace nel suo cuore

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una giovane donna bionda è stata identificata come la compagna di Carlos Alcaraz, che era a bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana. La ragazza ha partecipato a un viaggio di alcuni giorni con il tennista e altre tre coppie. La sua presenza sullo yacht è stata confermata dai media spagnoli, che hanno fornito dettagli sulla sua identità. La donna è stata vista in compagnia di Alcaraz durante il soggiorno in mare aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mistero della bella bionda sul lussuoso yacht di Carlos Alcaraz al largo della Costiera Amalfitana, è durato soltanto pochi giorni. I media spagnoli sono riusciti a identificare la ragazza che era sulla barca del tennista spagnolo, insieme ad altre tre coppie.  Ad ammaliare Carlos Alcaraz tra le bellezze di Capri e Positano, è stata la trentenne Claudia Canalis, come svelato dal magazine della tv spagnola Y ahora Sonsoles. Influencer e content creator di Barcellona, la ragazza è diventata particolarmente nota in Spagna per esser stata una delle tentatrici della quarta edizione della versione spagnola di Temptation Island. Secondo i media spagnoli, i due si sarebbero iniziati a frequentare da molto poco e si starebbero iniziando a conoscere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Alcaraz.

alcaraz dimentica i guai fisici ecco chi 232 la tentatrice che ha fatto ace nel suo cuore
© Gazzetta.it - Alcaraz dimentica i guai fisici, ecco chi è la "tentatrice" che ha fatto ace nel suo cuore
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Luca Bizzarri, svolta nella vita privata: chi è l’azzurra che ha fatto un salto triplo nel suo cuoreNegli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un cambiamento nella vita privata di Luca Bizzarri, noto comico e conduttore televisivo.

Temptation Island, spunta il passato di Gabriele Govoni: ecco chi è suo padre Gianni (e perché ha fatto la storia)Durante l’edizione 2026 di Temptation Island, Gabriele Govoni è stato protagonista di tensioni e confronti anticipati con la fidanzata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web