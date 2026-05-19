Dopo aver rinunciato a partecipare a Roma e Parigi, il giocatore numero due al mondo non ha ancora preso parte a nessun torneo ufficiale. Un mese dopo la sua assenza, si continua a parlare del suo stato di salute, che richiede ancora l'uso di un tutore al polso. Mentre altri atleti stanno affrontando le competizioni, lui resta fermo, senza notizie ufficiali sulla ripresa dell’attività agonistica. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte del suo team.

Che fine ha fatto Carlos Alcaraz? Assodato il dominio di Sinner, annotati i vari primati ancora una volta ritoccati dal n.1 al mondo, non si può non chiedersi del n.2, del rivale più accreditato per dar filo da torcere all’azzurro. È ormai passato quasi un mese dall’annuncio choc dello spagnolo, quando comunicò la decisione di saltare sia il Masters 1000 di Roma che il Roland Garros (dove è bicampione uscente) per recuperare da un infortunio al polso destro. Fissando il rientro nel circuito per la stagione su erba. Da allora, però, non si è mossa nessuna carta in tavola. E Alcaraz non figura iscritto in nessun torneo di preparazione per Wimbledon, né ad Halle né all’amato Queen’s. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che fine ha fatto Alcaraz? Mentre Sinner domina, Carlos ha ancora il tutore al polso...

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Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Monte Carlo Final - Sinner wins Monte Carlo 2026 Final

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