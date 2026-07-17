Un dolce contrasto di albicocca alla griglia è stato presentato come variante estiva. La ricetta suggerisce di cuocere le albicocche sulla griglia, offrendo una soluzione diversa rispetto ai metodi tradizionali. La proposta si rivolge a chi cerca un modo alternativo di gustare questo frutto, senza indicare ulteriori dettagli sulla preparazione o le varianti possibili. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali eventi, persone coinvolte o risultati ottenuti.

Tempo d’estate, io non vado al mare, voi che fate? Fatti vostri. Per chi si annoia la presente rubrica di cucina (dicunt) propone un curioso diversivo, una deviazione alla norma dell’ albicocca. Avete mai preso in considerazione di dar fuoco alle braci di un barbecue, dunque in senso letterale, per cuocere un’albicocca? Possibile che non vi sia mai passato per la testa, così come non sarebbe mai passato per la mia, di testa, almeno fino a quando vidi qualcuno cimentarsi nella peculiare preparazione. Lo “chef” è un arcinoto protagonista della rubrica in oggetto, l’istrionico avvocato penalista dalla fulva chioma nonché abilissimo “grillero” (uno di quelli talmente specializzati da comprarsi un kamado, barbecue nipponico di cui trattammo tempo fa). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Albicocca alla griglia, un dolce contrasto da mille varianti

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