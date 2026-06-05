Educazione sessuo-affettiva a scuola il consenso informato è legge | cosa cambia da adesso e perché è un passo indietro per il contrasto alla violenza

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce il consenso informato come obbligo nelle attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole. La normativa rende questa pratica legge, stabilendo che studenti e genitori devono essere informati e dare il loro consenso prima di partecipare. La decisione ha suscitato critiche, ritenendo che rappresenti un passo indietro nel contrasto alla violenza di genere, riducendo il ruolo dell’educazione all’interno delle scuole.

Ma cosa cambia concretamente adesso? La nuova legge introduce l'obbligo di consenso informato preventivo da parte dei genitori per la partecipazione ad attività che affrontano temi legati alla sessualità e all'affettività nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero quelle che includono le fasce d'età dove è più importante affrontare queste tematiche. Sono tantissimi i report che mostrano come gli adolescenti cerchino online, spesso nei siti porno, le risposte alle loro domande su sessualità e relazioni. Gli istituti dovranno comunicare contenuti, finalità, materiali didattici e soggetti coinvolti nei progetti. In assenza dell'autorizzazione delle famiglie, gli studenti dovranno essere inseriti in attività formative alternative. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Educazione sessuo-affettiva nelle scuole non è competenza associazioni LGBT. Si indottrinamento.

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