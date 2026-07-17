Un progetto di fascia boscata vicino alla tangenziale è in attesa di realizzazione. La richiesta di più verde pubblico, in particolare di alberi storici, viene avanzata da tempo dai cittadini. Il Comune ha promesso di aumentare le aree verdi, ma al momento non ci sono date ufficiali di inizio lavori. La presenza di alberi storici, invece, rappresenta un patrimonio che necessita di tutela.

Bologna ha necessità di aumentare il tasso di verde pubblico, i cittadini lo chiedono da tempo e il Comune lo ha promesso. Tutti aspettiamo, per esempio, la fascia boscata nei pressi della tangenziale. Gli alberi sono importanti. Oltre a quelli che devono stare intorno alla città dobbiamo tutelare anche quelli storici sparsi nelle province. La Regione lo sta facendo molto bene, li ha censiti, sarebbe interessante sapere quanti sono. Francesco Biagi Risponde Beppe Boni Vero, dal Comune di Bologna i cittadini si aspettano una maggiore cura e tutela del verde. Le promesse ci sono, tutti siamo alla finestra per verificare che diventino realtà.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi storici, un patrimonio da tutelare

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