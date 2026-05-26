I trulli pugliesi un patrimonio da difendere e valorizzare | Tutelare tecniche tradizionali
Una nuova normativa è stata approvata per proteggere le tecniche tradizionali di costruzione dei trulli nella Valle d'Itria. La legge è stata elaborata dalla Regione Puglia in collaborazione con le Soprintendenze di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Tra le misure previste, c’è anche la formazione di giovani artigiani nelle scuole edili, con l’obiettivo di valorizzare e conservare questo patrimonio architettonico.
Tutelare le tecniche tradizionali di costruzione dei trulli della Valle d'Itria attraverso una normativa concertata tra Regione Puglia e Soprintendenze di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, formando anche giovani maestranze nelle scuole edili. E' una delle proposte emerse nel corso di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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