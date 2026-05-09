Sono passati pochi giorni dalla celebrazione di 'Sovicille delle meraviglie', un evento che ha richiamato l'attenzione sulla ricchezza del territorio locale. Questa zona si distingue per un patrimonio di beni da tutelare e valorizzare, tra monumenti, aree naturali e tradizioni storiche. La comunità locale si impegna a promuovere iniziative volte a preservare queste risorse e a sensibilizzare sulla loro importanza.

Sono passati giusto pochi giorni, da quando si è celebrata ’Sovicille della meraviglie’, manifestazione che porta al centro dell’attenzione la ricchezza diffusa su questo territorio ma al tempo stesso interroga anche su due fronti aperti: la necessità di tutela e valorizzazione, il tema della fruizione di un vasto patrimonio privato. La restituzione del ’Cristo deposto’ di Domenico Manetti è l’occasione per trattare l’argomento: del resto basta affacciarsi da fuori la chiesa della Madonna del Ponte allo Spino e guardare poco più in là la pieve di San Giovanni Battista. Qui natura e opera dell’uomo si fondono a ogni angolo, ma tutto ha un suo posto di rilievo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un patrimonio diffuso: "Territorio ricco di beni da tutelare e valorizzare"

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