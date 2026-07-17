"Aiuto, mi vogliono tagliare". "Salvatemi, regalo ossigeno, regalo ombra". I cartelli comparsi sui tronchi di alcuni alberi della zona mare, stanno facendo il giro dei social e riaccendono il dibattito sulla gestione del verde pubblico. Cittadini richiamano il periodo di tutela della nidificazione degli uccelli, ricordando che tra il 15 marzo e il 15 agosto le potature più invasive devono essere limitate, salvo interventi motivati da esigenze di sicurezza. La polemica arriva pochi giorni dopo il violento temporale che ha colpito Fano. Nella notte tra sabato e domenica una raffica di vento ha raggiunto i 74 chilometri orari, provocando il crollo di un grande pioppo in viale Alighieri e danneggiando tre automobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi capitozzati, ora scoppia la polemica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Una tecnica di capitozzatura crea legno infinito e ricrescita — Perché abbiamo smesso di usarla

Notizie e thread social correlati

A mezz’ora da Milano c’è un frutteto con 6000 alberi dove tutti possono raccogliere ciliegie direttamente dagli alberiA circa trenta minuti da Milano si trova un frutteto di circa 6000 alberi, aperto al pubblico per la raccolta diretta di ciliegie.

Scuola intitolata a Giulio Regeni, scoppia la polemicaLa scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sarà intitolata a Giulio Regeni, suscitando discussioni sulla scelta.