scuola intitolata a giulio regeni scoppia la polemica

Notizia in breve

La scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sarà intitolata a Giulio Regeni, suscitando discussioni sulla scelta. La decisione ha generato polemiche tra coloro che sostengono l'importanza di ricordare il ricercatore e chi invece esprime dubbi sulla compatibilità di questa intitolazione con l’identità locale. La questione coinvolge anche aspetti di educazione civica e di come le scuole rappresentino i valori condivisi. La decisione finale non è ancora stata presa.