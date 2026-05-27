Scuola intitolata a Giulio Regeni scoppia la polemica
La scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sarà intitolata a Giulio Regeni, suscitando discussioni sulla scelta. La decisione ha generato polemiche tra coloro che sostengono l'importanza di ricordare il ricercatore e chi invece esprime dubbi sulla compatibilità di questa intitolazione con l’identità locale. La questione coinvolge anche aspetti di educazione civica e di come le scuole rappresentino i valori condivisi. La decisione finale non è ancora stata presa.
ROVEREDO IN PIANO - La futura intitolazione a Giulio Regeni della scuola secondaria di primo grado di Roveredo in Piano sta diventando un tema che intreccia educazione civica, identità territoriale e partecipazione democratica. Una vicenda nata all’interno dell’istituto comprensivo “G. Cadelli” e approdata anche in consiglio comunale, dove l’intera assemblea ha votato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere un maggiore coinvolgimento del territorio nella scelta del nome da attribuire al plesso scolastico, oggi ancora privo di denominazione ufficiale. IL PERCORSO Tutto parte da un progetto didattico promosso dai docenti nell’ambito dell’educazione civica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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