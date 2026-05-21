A mezz’ora da Milano c’è un frutteto con 6000 alberi dove tutti possono raccogliere ciliegie direttamente dagli alberi

A circa trenta minuti da Milano si trova un frutteto di circa 6000 alberi, aperto al pubblico per la raccolta diretta di ciliegie. In questo spazio, chi desidera può entrare e raccogliere i frutti maturi direttamente dagli alberi, senza bisogno di intermediari. La presenza di questa grande area agricola permette ai visitatori di vivere un’esperienza di raccolta naturale e autentica, offrendo un’alternativa alla frutticoltura commerciale tipica delle zone vicine alla città.

A pochi chilometri dal ritmo veloce della città di Milano esiste un luogo nel quale la frutta non si vende al banco ma si sceglie, si stacca dai rami e si porta a casa dopo averla raccolta con le proprie mani: un frutteto con migliaia di ciliegi apre le porte a chi vuole vivere un’esperienza diversa, tra campagna, filari e cestini pieni, trasformando una gita fuori città in un piccolo rito della stagione delle ciliegie. Il frutteto di ciliegie vicino Milano (dove si entra con il cestino per raccogliere direttamente la frutta). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo di cui stiamo parlando si chiama CiliegiaMi e si trova alla Balossa, nel Parco Nord Milano, a Novate Milanese: raggiungibile in circa mezz’ora dal centro della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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