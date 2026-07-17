È stato avviato Z_One, un fondo da 55 milioni di euro dedicato all’intelligenza artificiale e alle tecnologie urbane. Parallelamente, il settore del venture capital in Italia si sta orientando verso lo sviluppo di piattaforme integrate. Queste piattaforme collegano i programmi di accelerazione aziendale con la gestione organizzata di fondi di investimento, facilitando l’accesso alle risorse e il supporto alle startup.

Il consolidamento del venture capital in Italia si muove verso la creazione di piattaforme integrate, capaci di connettere i programmi di accelerazione aziendale con la gestione strutturata di fondi di investimento. Nello snodo finanziario tra Roma e Milano, l’operazione congiunta avviata da Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. risponde a questa logica industriale. Il lancio del nuovo fondo ZOne, che punta a un target di raccolta di 55 milioni di euro, si accompagna a un profondo riassetto della governance societaria, finalizzato a orientare il gruppo verso una struttura guidata interamente dalle logiche e dalle competenze del venture capital. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Al via Z_One, il fondo da 55 milioni di euro per intelligenza artificiale e UrbanTech

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