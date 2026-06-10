Intelligenza artificiale Valditara | 200 milioni di euro per la formazione dei docenti Educare i giovani ai rischi legati all’utilizzo

Il governo ha approvato due decreti legislativi, destinando 200 milioni di euro alla formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale. La misura mira a preparare gli insegnanti a educare i giovani sui rischi legati all’uso di questa tecnologia. La decisione è stata presa al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera alle nuove disposizioni legislative.

Il capitolo più rilevante riguarda la formazione dei docenti, con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro. “Il nostro intervento è un intervento a 360 gradi”, ha spiegato il Ministro. “Partiamo innanzitutto dalle nuove linee guida sull’educazione civica. Occorre educare, formare i giovani alla consapevolezza dei rischi legati all’intelligenza artificiale, rischi legati all’utilizzo dei social, dei devices, ma in particolare per quanto riguarda l’aspetto qui in gioco dell’intelligenza artificiale. Poi c’è tutto il tema dei risvolti etici connessi con l’IA. Questo è il primo punto di intervento.” Il secondo punto è il potenziamento delle competenze scientifiche attraverso l’uso dell’IA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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