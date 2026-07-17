Aiuto me lo stanno ammazzando | Vito ucciso così davanti alla moglie orrore in Italia

Tragedia a Palermo, dove un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un condominio. La vittima è Vito Petrigno, ex commerciante di calzature, aggredito nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, in via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Bonagia. Per l’omicidio è stato fermato un giovane di 23 anni. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9 nella zona di accesso alle cantine e ai box del residence in cui viveva la vittima. Dopo il delitto, il presunto responsabile si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dalla polizia. Si tratta di Giovanni Bruno Madonia, 23 anni, fermato in via del Bassotto, non lontano dal luogo dell’omicidio, dove si era rifugiato nell’abitazione di un amico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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