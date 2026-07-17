Aiuto me lo stanno ammazzando | il 69enne Vito Petrigno ucciso a coltellate davanti alla moglie a Palermo

Un 69enne, Vito Petrigno, è stato ucciso a coltellate in un condominio nel quartiere Bonagia, a Palermo. La moglie ha assisto al delitto: "Aiuto, me lo stanno ammazzando", ha gridato la donna, secondo quanto riferito dai vicini. Arrestato un 23enne, ancora da chiarire il movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Omicidio di Vito Petrigno a Palermo, ucciso a coltellate da un ragazzo davanti alla moglieUn uomo di 69 anni è stato accoltellato a morte nel suo appartamento nel rione Bonagia, a Palermo.

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La lite, poi la coltellata fatale: uomo ucciso a Palermo, preso l'aggressoreAiuto, aiuto me lo stanno uccidendo. Sono le parole urlate la moglie di Vito Petrigno, ucciso a coltellate da un 23enne a Bonagia, a Palermo. A raccontarlo è una vicina di casa che, sentendo le urla ... gds.it

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