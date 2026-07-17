69enne ucciso a coltellate a Palermo arrestato il vicino di casa di 23 anni | moglie sotto choc

Da dayitalianews.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate nel quartiere Bonagia di Palermo. L'aggressore è un vicino di casa di 23 anni, arrestato poco dopo l'episodio. La moglie della vittima è sotto shock. La polizia ha fermato il giovane, che ha confessato il delitto. La scena si è svolta in un’abitazione del quartiere, dove sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lite finisce in tragedia nel quartiere Bonagia. Tragedia nel quartiere Bonagia, alla periferia di Palermo, dove un uomo di 69 anni, V.P., è stato ucciso a coltellate al termine di una violenta lite. Per l’omicidio è stato arrestato un giovane di 23 anni, residente nella stessa zona e vicino di casa della vittima. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiato un acceso diverbio che, per motivi ancora in fase di accertamento, è rapidamente degenerato fino all’aggressione mortale. La fuga del presunto aggressore e l’arresto. Dopo il delitto, il 23enne si è allontanato dal luogo dell’aggressione, cercando rifugio nell’abitazione di un amico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

69enne ucciso a coltellate a palermo arrestato il vicino di casa di 23 anni moglie sotto choc
© Dayitalianews.com - 69enne ucciso a coltellate a Palermo, arrestato il vicino di casa di 23 anni: moglie sotto choc
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

Video Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

Notizie e thread social correlati

Lite tra vicini, 69enne ucciso a coltellate a Palermo: arrestato l'aggressoreUn uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini a Palermo.

Ragazzo di 16 anni in questura a Palermo: "Ho ucciso un uomo". 69enne trovato in casa col cranio fracassatoUn ragazzo di 16 anni si è presentato in questura a Palermo dichiarando di aver ucciso un uomo.

Temi più discussi: Lite finisce nel sangue a Bonagia: 69enne ucciso a coltellate davanti casa; Emergenza abitativa, riconsegna le chiavi della casa della madre morta; Soglia di attenzione massima. Allerta caldo, parla Cocina.

palermo 69enne ucciso a coltellatePalermo, lite tra vicini finisce in tragedia: uomo ucciso a coltellateUna lite tra vicini scoppiata a Palermo si è trasformata in un omicidio. Un uomo di 61 anni è stato ucciso a coltellate. notizie.it

palermo 69enne ucciso a coltellateAiuto, me lo stanno ammazzando: il 69enne Vito Petrigno ucciso a coltellate davanti alla moglie a PalermoUn uomo di 69 anni, Vito Petrigno, è stato ucciso a coltellate a Palermo in un condominio situato in via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Bonagia. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, venerd ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web