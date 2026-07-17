Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate nel quartiere Bonagia di Palermo. L'aggressore è un vicino di casa di 23 anni, arrestato poco dopo l'episodio. La moglie della vittima è sotto shock. La polizia ha fermato il giovane, che ha confessato il delitto. La scena si è svolta in un’abitazione del quartiere, dove sono intervenuti i soccorritori, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’indagine sull’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lite finisce in tragedia nel quartiere Bonagia. Tragedia nel quartiere Bonagia, alla periferia di Palermo, dove un uomo di 69 anni, V.P., è stato ucciso a coltellate al termine di una violenta lite. Per l’omicidio è stato arrestato un giovane di 23 anni, residente nella stessa zona e vicino di casa della vittima. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tra i due sarebbe scoppiato un acceso diverbio che, per motivi ancora in fase di accertamento, è rapidamente degenerato fino all’aggressione mortale. La fuga del presunto aggressore e l’arresto. Dopo il delitto, il 23enne si è allontanato dal luogo dell’aggressione, cercando rifugio nell’abitazione di un amico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - 69enne ucciso a coltellate a Palermo, arrestato il vicino di casa di 23 anni: moglie sotto choc

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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