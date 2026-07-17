ai mondiali 2026 tutti si sono presi una cotta per jude bellingham

Durante i Mondiali 2026, Jude Bellingham ha attirato l'attenzione di tutti, diventando uno dei protagonisti più discussi. La sua performance ha contribuito a rendere il torneo memorabile, portando il centro dell'attenzione su di lui. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra tifosi e analisti, consolidando la sua immagine come uno dei giocatori più rilevanti del torneo. Tuttavia, l'attenzione su Bellingham è rimasta concentrata sulla sua partecipazione e sulle sue prestazioni.

Jude Bellingham è stato protagonista di un Mondiale da leggenda, una cavalcata che sembra uscita da un poema epico. Ma non è questo, esattamente, il punto. «Per me è stato amore a prima vista. Dovevo sapere subito chi fosse quell’uomo e conoscere tutto su di lui», racconta Lisa, 34 anni, newyorkese, che ha scoperto centrocapista dell’Inghilterra guardando la partita contro il Messico lo scorso fine settimana. «È uno degli uomini più belli che abbia mai visto, ma sembra anche un ragazzo fantastico: umile, disciplinato, un gran lavoratore. Adoro quando parla spagnolo, racconta di sua madre, o canta Sweet Caroline. Uomini così non esistono più». Di solito accade lentamente, poi all’improvviso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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