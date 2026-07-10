Durante i Mondiali, Erling Haaland e Jude Bellingham sono stati protagonisti di gesti di affetto come baci sulla guancia e abbracci, spesso accompagnati da musica dei Passenger in sottofondo mentre si scambiavano sguardi intensi.

Erling Haaland e Jude Bellingham sono al centro dell'attenzione mondiale. Ci sono stati teneri baci sulla guancia e abbracci tra i due, con relativo impatto tra i loro possenti pettorali, accompagnati da quella canzone dei Passenger ( sai quale ) in sottofondo mentre si fissavano negli occhi. Con i leoni di Thomas Tuchel, una squadra che sembra aver ritrovato grinta e autostima rispetto ai bravi ragazzi dell’era Southgate, e con la Norvegia pronta ad affrontare l’Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo, i tifosi si stanno divertendo a rovistare negli archivi della bromance tra i due talismani del torneo: Erling Haaland e Jude Bellingham. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Erling Haaland e Jude Bellingham sono la cosa più vicina a Heated Rivalry di questi Mondiali

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Erling Haaland and Jude Bellingham are good friends irl

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