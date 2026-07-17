come tutti si sono presi una cotta per jude bellingham ai mondiali 2026

Durante i Mondiali 2026, Jude Bellingham ha attirato l’attenzione di tutti per le sue prestazioni eccezionali. La sua presenza in campo ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e i media, rendendolo uno dei protagonisti indiscussi del torneo. Non si tratta solo delle sue qualità tecniche, ma anche della capacità di catturare l’interesse di un pubblico globale. La sua figura è diventata uno dei temi più discussi nel corso della competizione.

Jude Bellingham è stato protagonista di un Mondiale da leggenda, una cavalcata che sembra uscita da un poema epico. Ma non è questo, esattamente, il punto. «Per me è stato amore a prima vista. Dovevo sapere subito chi fosse quell’uomo e conoscere tutto su di lui», racconta Lisa, 34 anni, newyorkese, che ha scoperto centrocapista dell’Inghilterra guardando la partita contro il Messico lo scorso fine settimana. «È uno degli uomini più belli che abbia mai visto, ma sembra anche un ragazzo fantastico: umile, disciplinato, un gran lavoratore. Adoro quando parla spagnolo, racconta di sua madre, o canta Sweet Caroline. Uomini così non esistono più». Di solito accade lentamente, poi all’improvviso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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