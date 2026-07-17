ai invece di pensare al lavoro preoccupiamoci del vuoto umano che gli algoritmi stanno colmando

L'intelligenza artificiale sta sostituendo molte attività umane, lasciando vuoti nel mondo del lavoro. Le discussioni pubbliche si concentrano principalmente sulle possibili perdite di posti e sulle ripercussioni sociali. Mentre si affrontano questi temi, si nota che spesso si trascura il rischio di un crescente isolamento tra le persone, che non trovano più spazi di interazione autentica.

Di fronte all’avanzata dell’ intelligenza artificiale, il dibattito pubblico si arena spesso, quasi per riflesso condizionato, sulle legittime preoccupazioni occupazionali e sui rischi per la tenuta sociale delle nostre comunità. Tuttavia, da una prospettiva pedagogica e fenomenologica, la questione più inquietante non risiede nella capacità di calcolo delle macchine, ma in quella strana, sottile sensazione di essere “conosciuti” da uno strumento tecnologico. Quando un algoritmo predice un nostro desiderio o azzecca la combinazione musicale perfetta, ciò che ci colpisce non è solo l’efficienza, ma una sorprendente capacità di interpretare i nostri sentimenti e le nostre volontà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La tímida heredera es temible jefa mafiosa, derriba treinta hombres con un puñetazo

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