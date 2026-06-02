Vico nel Lazio spacciava cocaina mentre era già ai domiciliari | scatta il nuovo arresto

Un uomo agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti è stato nuovamente arrestato a Vico nel Lazio per aver spacciato cocaina. Nonostante la misura cautelare, continuava a gestire l’attività illecita dalla sua abitazione. Le forze dell’ordine hanno scoperto l’attività durante un controllo e hanno sequestrato droga e denaro. L’arrestato è stato portato in carcere.

Non si era lasciato minimamente scoraggiare dalla misura cautelare a cui era già sottoposto. Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per precedenti reati legati agli stupefacenti, continuava a gestire la propria attività illecita direttamente dalle mura di casa.Il controllo e la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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