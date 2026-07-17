Agustina Gandolfo tifa per Lautaro Martínez dagli spalti | È un padre bravissimo molto affettuoso; è lui che pulisce disegna con i figli si siede con loro per fare lavoretti manuali

Da vanityfair.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Agustina Gandolfo ha assistito alla partita dagli spalti e ha commentato il comportamento di Lautaro Martínez, definendolo un padre affettuoso e molto presente. Ha detto che si occupa di pulire, disegnare con i figli e fare lavoretti manuali con loro. Nata nel 1996 a Mendoza, ha studiato Economia, lavorato nell’azienda di famiglia e aperto due negozi in proprio.

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Classe 1996, originaria di Mendoza, Argentina, dov'è cresciuta studiando Economia, lavorando nell'azienda di famiglia e aprendo in proprio due negozi. Tutto cambia quando incontra Lautaro, nel 2018, mentre lui giocava nel Racing, prima di quell’offerta dell’Inter che avrebbe fatto trasferire entrambi a Milano. Come ha raccontato in diverse interviste, per l'imprenditrice è stato un enorme cambiamento da intraprendere a 21 anni, ma in Italia ha rimesso le sue radici: si è iscritta alla Facoltà di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione e, nel 2022 ha aperto il ristorante Coraje, in Brera, specializzato in cucina argentina e mediterranea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Agustina Gandolfo tifa per Lautaro Martínez dagli spalti: «È un padre bravissimo, molto affettuoso; è lui che pulisce, disegna con i figli, si siede con loro per fare lavoretti manuali»
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