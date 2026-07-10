Agustina Gandolfo si dedica a uno stile di vita che combina allenamenti regolari, attenzione all’alimentazione e un rapporto equilibrato con il cibo. È modella, influencer e moglie di un calciatore argentino. La coppia gestisce un ristorante a Milano chiamato Coraje. Gandolfo si concentra su esercizi di pesi e addominali, mantenendo una routine di allenamenti frequenti. La sua filosofia include anche l’importanza di dedicarsi alla famiglia e di seguire un approccio equilibrato al benessere.

Uno stile di vita sano, tanti allenamenti, qualche sacrificio per restare in forma e tanto amore per la famiglia. È la filosofia di Agustina Gandolfo, modella, influencer e moglie dell’argentino Lautaro Martinez, con il quale ha anche aperto un ristorante insieme chiamato Coraje, a Milano. Del resto, la stessa Gandolfo dice “cambiare le tue abitudini non significa soffrire, ma scegliere in modo diverso”. Agustina Gandolfo ha seguito il marito, impegnato con l'Argentina al Mondiale, anche in Nordamerica. Scopriamo allora il suo mondo Active. Agustina si allena tanto e soprattutto con i pesi. La sua routine parte dal foam roller, usato per mobilizzare la schiena, per poi concentrarsi su esercizi mirati per gambe, glutei, core e parte alta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Agustina Gandolfo: i segreti di lady Lautaro tra pesi, addominali e rapporto sano con il cibo

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