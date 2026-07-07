Basket asado Agustina e l' ossessione per il lavoro | dentro al mondo di Lautaro Martinez

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo chiamano "El Toro" e dietro al soprannome c'è molto più della potenza fisica. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione del mondo 2022 e due volte campione del Sud America con l'Argentina, è il prototipo dell'attaccante moderno: talento puro innestato su un'etica del lavoro ossessiva, e una vita costruita intorno a tre pilastri: equilibrio, famiglia e disciplina. Sul suo corpo, tra i tanti tatuaggi, spicca una frase che è un manifesto: "Ciò che non uccide fortifica". Un infortunio sembrava potergli togliere la gioia del Mondiale e complicare il cammino della sua Inter. Lautaro al contrario ha risposto presente sul campo, attraverso lavoro e sacrificio, in campo e fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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