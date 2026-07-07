Lo chiamano "El Toro" e dietro al soprannome c'è molto più della potenza fisica. Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione del mondo 2022 e due volte campione del Sud America con l'Argentina, è il prototipo dell'attaccante moderno: talento puro innestato su un'etica del lavoro ossessiva, e una vita costruita intorno a tre pilastri: equilibrio, famiglia e disciplina. Sul suo corpo, tra i tanti tatuaggi, spicca una frase che è un manifesto: "Ciò che non uccide fortifica". Un infortunio sembrava potergli togliere la gioia del Mondiale e complicare il cammino della sua Inter. Lautaro al contrario ha risposto presente sul campo, attraverso lavoro e sacrificio, in campo e fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Basket, asado, Agustina e l'ossessione per il lavoro: dentro al mondo di Lautaro Martinez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lautaro Martinez dopo la rete con l’Argentina: «Astinenza dal gol in Nazionale? Non è mai un’ossessione per me»Lautaro Martinez ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, dopo un periodo senza reti con la Nazionale.

Lautaro Martinez gol e trofeo alzato al cielo: i numeri della partita del CapitanoLautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa Italia, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

La moglie di Lautaro Martinez sorprende: Non è facile vivere cosìAgustina Gandolfo racconta la vita con Lautaro Martinez: la lontananza dalla famiglia, i suoi progetti e il sostegno tra le compagne dei calciatori dell'Argentina ... corrieredellosport.it

Agustina Gandolfo, chi è la moglie di Lautaro Martinez e i figli Nina e Theo/ Lasciato tutto per seguirloLautaro Martinez, gossip e vita privata: dal 2018 al suo fianco c'è Agustina Gandolfo, che ha sposato nel 2023. I due hanno due bambini L’uomo copertina dell’Inter, Lautaro Martinez, ha la fortuna di ... ilsussidiario.net