Le rappresentanze sindacali hanno confermato il rinnovo del contratto integrativo nel settore agroalimentare, valido dal 2026 al 2029. La cifra complessiva prevista per il quadriennio è di 12.680 euro, con possibilità di aumento fino al 30%. Sono state apportate modifiche sia sul fronte economico che normativo, che riguardano le condizioni di lavoro e i benefit. La negoziazione ha coinvolto le organizzazioni di categoria e ha portato a questa intesa.

Sono state introdotte significative novità dal punto di vista economico e normativo. Il messo in palio nel quadriennio sarà pari a 12.680 euro che potrà essere ulteriormente incrementato (fino al 30% in più). Dal punto di vista normativo, è stato rafforzato il sistema di relazioni industriali rafforzando il diritto di informazione e consultazione con il Coordinamento sindacale e la RSU sugli investimenti in Intelligenza Artificiale, e istituito il Comitato Ristretto quale sede di tempestivo confronto nazionale sulle strategie del Gruppo. Novità anche per quanto riguarda i temi della diversità e inclusione, della condivisione dei dati sulle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Agroalimentare. Rinnovato integrativo Barilla 2026-2029. Soddisfazione di Fai, Flai e Uila

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