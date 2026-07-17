A teatro è stata rappresentata la vita privata di Paolo Borsellino, attraverso la testimonianza di chi ha condiviso con lui l’amore, la famiglia e le emozioni quotidiane. La performance si concentra sul lato più intimo del magistrato, lontano dall’immagine pubblica legata alla lotta alla mafia, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata. La narrazione si basa sulle parole di chi ha vissuto accanto a Borsellino, raccontando le sue paure e i legami familiari.

Tarantini Time Quotidiano Un Paolo Borsellino lontano dall’immagine pubblica del magistrato simbolo della lotta alla mafia. Un uomo, un marito e un padre raccontato dalla persona che ne ha condiviso la vita, le paure e gli affetti. È questa la prospettiva scelta da “La stanza di Agnese”, lo spettacolo teatrale in programma lunedì 27 luglio in Piazza Orologio, nel centro storico di Ginosa. Sul palco Sara Bevilacqua, autrice e interprete della rappresentazione, costruita sulla drammaturgia di Osvaldo Capraro. Lo spettacolo è inserito nel programma estivo “Che Estate!” del Comune di Ginosa e gode del patrocinio di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Agnese e Paolo, un amore oltre la strage: a teatro il volto più intimo di Borsellino

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