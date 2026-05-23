Un nuovo murales raffigura i volti di Falcone e Borsellino ad Ancona. Gli studenti del Liceo Mannucci hanno collaborato con i bambini per realizzare l’opera. Il progetto artistico è stato guidato da insegnanti e artisti incaricati, coinvolgendo entrambe le scuole nella creazione. La realizzazione ha visto la partecipazione attiva dei giovani, che hanno contribuito alla stesura e alla decorazione dell’immagine. L’opera si trova in una zona pubblica della città.

?? Punti chiave Come hanno collaborato gli studenti del Liceo Mannucci con i bambini? Chi ha guidato il progetto artistico tra le due scuole? Perché il sindaco vuole estendere questa iniziativa a tutta Ancona? Cosa rappresenta il messaggio di Borsellino nel contesto di questa piazza??? In Breve Collaborazione tra Liceo Mannucci e scuola primaria Falcone per l'opera artistica. Coordinamento didattico affidato a Federica Toppan, Luca Serafini e Nora Ruggeri. L'assessore Antonella Andreoli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, il volto di Falcone e Borsellino sorge su un nuovo murales

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