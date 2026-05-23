Nel 33° anniversario della strage di Capaci, a Palermo, è stato aperto un nuovo museo dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il museo, situato all’interno di Palazzo Jung, è stato inaugurato in ricordo delle vittime della strage. L’apertura è avvenuta oggi, con una cerimonia ufficiale. La struttura si propone di conservare la memoria e le testimonianze degli eventi legati alle due figure.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un nuovo spazio della memoria a Palermo. Nel 33° anniversario della strage di Capaci viene inaugurato a Palermo il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ospitato all’interno di Palazzo Jung. L’obiettivo del progetto è quello di creare un luogo dedicato alla memoria e alla trasmissione della storia dell’antimafia alle nuove generazioni. Il museo è stato curato dal direttore Alessandro De Lisi e raccoglie numerosi oggetti simbolici appartenuti ai due magistrati, tra cui la bicicletta di Paolo Borsellino, la poltrona di Giovanni Falcone, la sua penna personale e le agende con appunti originali. Tra i reperti più rari figura anche la fotocopiatrice utilizzata durante il Maxiprocesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: inaugurazione nel 33° anniversario della strage di Capaci

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