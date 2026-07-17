Alle 21.30 sulla provinciale tra Arluno e Pogliano, un uomo di 34 anni è stato ferito gravemente da un colpo di fucile mentre era alla guida della sua auto. L'auto è stata raggiunta da un colpo proveniente da un'altra vettura. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Arluno (Milano) – Alle 21.30 di ieri sera la Strada Provinciale 229 è diventata teatro di un episodio che ha tutte le caratteristiche del regolamento di conti, un agguato nel quale è stato gravemente ferito un 34enne, raggiunto da un colpo di fucile mentre era alla guida di un'auto. I tre italiani a bordo di un’autovettura - l’autista di 34 anni, un amico di 36 e una donna, anche lei trentaquattrenne - stavano percorrendo il rettilineo della Provinciale quando hanno incrociato un’altra vettura. A bordo, alcuni soggetti descritti nelle prime testimonianze come di origine nordafricana. L’incontro è durato pochi istanti: dal finestrino dell’auto degli sconosciuti è infatti spuntato un fucile ed è partito un colpo secco, a bruciapelo, che ha squarciato l’abitacolo dell’auto sulla quale viaggiavano i tre italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agguato sulla provinciale tra Arluno e Pogliano: fucilata dall'auto, 34enne gravissimo

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