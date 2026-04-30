Incidente sulla provinciale schianto tra auto e moto | gravissimo 30enne

Da milanotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 30 aprile, a Melzo, si è verificato un grave incidente sulla provinciale che ha coinvolto un'auto e una moto. Un uomo di trent'anni è stato soccorso dai mezzi di emergenza del 118 in codice rosso. La dinamica dell’incidente e le condizioni del conducente non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grave incidente stradale a Melzo, nella serata di giovedì 30 aprile. Un uomo di trent'anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro che ha coinvolto una moto e un'auto. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 13, all'altezza del distributore di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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