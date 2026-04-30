Incidente sulla provinciale schianto tra auto e moto | gravissimo 30enne

Nella serata di giovedì 30 aprile, a Melzo, si è verificato un grave incidente sulla provinciale che ha coinvolto un'auto e una moto. Un uomo di trent'anni è stato soccorso dai mezzi di emergenza del 118 in codice rosso. La dinamica dell’incidente e le condizioni del conducente non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grave incidente stradale a Melzo, nella serata di giovedì 30 aprile. Un uomo di trent'anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro che ha coinvolto una moto e un'auto. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 13, all'altezza del distributore di.🔗 Leggi su Milanotoday.it INCIDENTE IN CANAL GRANDE, ALILAGUNA: «RISCHIATO GROSSO» MOTOSCAFO SOTTO SEQUESTRO | 09/02/2026 Notizie correlate Incidente a Milano, schianto tra un'auto e una moto: gravissimo un 29enneÈ successo in via Baldinucci (zona Bovisa) nella tarda mattinata di domenica 5 aprile. Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anniTragico incidente stradale nella serata di venerdì 27 marzo lungo la strada provinciale sp23, nel territorio di Bogogno, in provincia di Novara. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione; Ancona, doppio incidente sulla Provinciale del Conero: tre feriti e strada chiusa; Sassari, schianto alla rotatoria della provinciale per Ittiri: ambulanze e vigili del fuoco sul posto; ? Schianto all'incrocio, incastrata nell'abitacolo: è ricoverata al Civile - BresciaToday. Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 30enneGrave incidente stradale a Melzo, nella serata di giovedì 30 aprile. Un uomo di trent'anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro che ha coinvolto una moto e ... milanotoday.it Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it Nell’incidente probatorio disposto dal gip del Tribunale dell’Aquila non sono emerse tracce genetiche del 20enne indagato per violenza sessuale sugli indumenti né sul corpo della giovane vittima. La difesa parla di esito favorevole, mentre la procura attende - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com