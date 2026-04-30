Incidente sulla provinciale schianto tra auto e moto | gravissimo 25enne

Nella serata di giovedì 30 aprile, a Melzo, si è verificato un grave incidente sulla provinciale che ha coinvolto un’auto e una moto. Un giovane di 25 anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118. L’incidente ha causato lesioni serie al motociclista, senza ulteriori dettagli sulle cause o sull’identità delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Grave incidente stradale a Melzo, nella serata di giovedì 30 aprile. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro che ha coinvolto una moto e un'auto. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale 13, all'altezza del distributore di.🔗 Leggi su Milanotoday.it INCIDENTE SPAVENTOSO TRA MOTO E TAXI A MILANO: MORTI DUE VENTENNI Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 30enne Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra una moto e un monopattino: gravissimo un 25enne Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione; Ancona, doppio incidente sulla Provinciale del Conero: tre feriti e strada chiusa; Sassari, schianto alla rotatoria della provinciale per Ittiri: ambulanze e vigili del fuoco sul posto; ? Schianto all'incrocio, incastrata nell'abitacolo: è ricoverata al Civile - BresciaToday. Incidente sulla provinciale, schianto tra auto e moto: gravissimo 30enneGrave incidente stradale a Melzo, nella serata di giovedì 30 aprile. Un uomo di trent'anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro che ha coinvolto una moto e ... milanotoday.it Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it Nell’incidente probatorio disposto dal gip del Tribunale dell’Aquila non sono emerse tracce genetiche del 20enne indagato per violenza sessuale sugli indumenti né sul corpo della giovane vittima. La difesa parla di esito favorevole, mentre la procura attende - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com