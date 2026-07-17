Un episodio di violenza si è verificato al Pronto Soccorso di un ospedale, dove un operatore sanitario è stato aggredito. L’Ordine dei Medici ha commentato che nel mese di luglio si sono intensificate le aggressioni contro medici e infermieri, in particolare nelle aree di emergenza e nei pronto soccorso. La situazione, secondo quanto riferito, richiede interventi immediati per fermare questi atti di violenza.

“In questo mese di luglio in Italia si è già registrata una lunga e drammatica serie di aggressioni ai danni del personale medico e infermieristico, concentrata soprattutto nei Pronto Soccorso e nei reparti di emergenza-urgenza. Tra i fatti di cronaca più recenti si contano episodi a Napoli, Conegliano, Empoli, Reggio Calabria, Bologna e Castellaneta. A nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, esprimo la più totale e incondizionata solidarietà agli operatori aggrediti, ai quali è stato impedito di svolgere il proprio lavoro in dignità e sicurezza. Ma la solidarietà e l’indignazione di circostanza non bastano più. Siamo di fronte a una deriva culturale e sociale che ha superato il livello di guardia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Aggressione al Pronto Soccorso del San Pio, l’Ordine dei Medici: “Ora basta, servono interventi immediati”

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Infermiera aggredita al pronto soccorso, arrestato il responsabile

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