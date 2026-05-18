Casa Serena aggressione al Pronto Soccorso Sociale | il sindacato chiede interventi urgenti sulla sicurezza
Nella notte tra il 6 e il 7 maggio si è verificata un’aggressione al Pronto Soccorso Sociale di Casa Serena. La notizia è stata resa nota dal sindacato, che chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti. L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei servizi di emergenza sociale gestiti dall’ente locale. Finora, non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle modalità dell’aggressione.
Un’aggressione avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 maggio al Pronto Soccorso Sociale di Casa Serena riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei servizi di emergenza sociale gestiti da Messina Social City. Un operatore in servizio sarebbe stato spintonato da un ospite della struttura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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