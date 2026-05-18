Casa Serena aggressione al Pronto Soccorso Sociale | il sindacato chiede interventi urgenti sulla sicurezza

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio si è verificata un’aggressione al Pronto Soccorso Sociale di Casa Serena. La notizia è stata resa nota dal sindacato, che chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti. L’episodio ha riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei servizi di emergenza sociale gestiti dall’ente locale. Finora, non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle modalità dell’aggressione.

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