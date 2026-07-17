Un paziente in stato di ebbrezza ha provocato disordini al Pronto Soccorso di un ospedale locale. Arrivato con il 118 con ferite, l’uomo ha mostrato comportamenti violenti durante le operazioni di assistenza. L’incidente si è verificato nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio su eventuali feriti o sulle conseguenze per il personale sanitario è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di tensione nella serata di ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio, dove un cittadino straniero, giunto con il 118 in stato di ebbrezza e con alcune ferite, è andato in escandescenza durante le fasi dell’assistenza. Medici e guardie giurate hanno tentato di calmarlo, richiedendo successivamente l’intervento dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno riportato la situazione alla normalità, identificato l’uomo e lo hanno accompagnato al Comando provinciale per gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso, non si sono registrate aggressioni ai danni del personale sanitario. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Pio, paziente in stato di ebbrezza crea disordini al Pronto Soccorso

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