Airbnb introdurrà nuove commissioni per gli host non professionali, superando il vecchio sistema che distribuisce i costi tra proprietario e ospite. Alcuni proprietari di immobili potrebbero scegliere di assorbire queste uscite extra per restare competitivi, ma è molto probabile che molti decidano invece di trasferirle integralmente sui clienti. Come cambiano le commissioni Airbnb sugli affitti brevi. Fino ad ora una parte del costo delle commissioni è stata sostenuta dall’host, mentre un’altra ricadeva direttamente sul viaggiatore attraverso la cosiddetta guest fee. Dal 13 ottobre 2026, invece, la commissione per i proprietari salirà al 15,50%, avvicinando il modello di Airbnb a quello già utilizzato da Booking, dove la commissione è generalmente sostenuta dalla struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti brevi, Airbnb aumenta le commissioni agli host: cosa cambia dal 13 ottobre

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Airbnb: la commissione al 15,5% costa più di quanto pensi

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