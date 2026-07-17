Affitti brevi Airbnb aumenta le commissioni agli host | cosa cambia dal 13 ottobre
A partire dal 13 ottobre, Airbnb aumenterà le commissioni per gli host non professionali, modificando il sistema che finora distribuiva i costi tra proprietari e ospiti. Alcuni proprietari potrebbero coprire le spese aggiuntive per mantenere prezzi competitivi, ma la maggior parte probabilmente trasferirà l’aumento direttamente ai clienti, incidendo sui costi degli affitti brevi.
Airbnb introdurrà nuove commissioni per gli host non professionali, superando il vecchio sistema che distribuisce i costi tra proprietario e ospite. Alcuni proprietari di immobili potrebbero scegliere di assorbire queste uscite extra per restare competitivi, ma è molto probabile che molti decidano invece di trasferirle integralmente sui clienti. Come cambiano le commissioni Airbnb sugli affitti brevi. Fino ad ora una parte del costo delle commissioni è stata sostenuta dall’host, mentre un’altra ricadeva direttamente sul viaggiatore attraverso la cosiddetta guest fee. Dal 13 ottobre 2026, invece, la commissione per i proprietari salirà al 15,50%, avvicinando il modello di Airbnb a quello già utilizzato da Booking, dove la commissione è generalmente sostenuta dalla struttura ricettiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Airbnb: la commissione al 15,5% costa più di quanto pensi
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