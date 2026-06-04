Affitti brevi protesta degli host davanti a Palazzo Vecchio Le restrizioni mettono a rischio lavoro ed economia VIDEO
Circa cento persone si sono radunate in piazza della Signoria per protestare contro la nuova delibera comunale. La normativa estende il divieto di nuovi affitti brevi anche nelle zone esterne al centro storico. Gli organizzatori affermano che le restrizioni mettono a rischio lavoro e economia nel settore. La protesta si è svolta davanti a Palazzo Vecchio, con manifestanti che chiedono modifiche alla norma. Nessun incidente segnalato.
Circa un centinaio di persone tra host, gestori di locazioni turistiche, lavoratori del settore e cittadini si sono riunite in piazza della Signoria per protestare contro la nuova delibera del Comune di Firenze che punta a estendere il divieto di nuovi affitti brevi anche nelle aree esterne al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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