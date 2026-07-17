Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha raccontato di aver perso la sua cagnolina, visibilmente commossa. La trasmissione, molto seguita in prima serata su Rai 1, mantiene un buon riscontro di pubblico nonostante la concorrenza di Canale 5. La concorrente ha condiviso il suo dolore, suscitando empatia tra gli spettatori. La trasmissione continua a essere uno dei programmi più seguiti del palinsesto di prima serata.

Affari Tuoi continua a essere uno dei programmi di punta dell’access prime time di Rai 1, con ascolti solidi e un confronto costante con la concorrenza di Canale 5. Nella puntata di giovedì 16 luglio, però, a catturare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto la storia di Isabel, concorrente della Valle d’Aosta, che nel finale ha condiviso un dolore personale. La 34enne, insegnante di sostegno e appassionata di passeggiate in montagna, ha giocato insieme al padre Elio. La sua partita, iniziata con entusiasmo e diversi colpi di scena, si è conclusa con un racconto che ha emozionato lo studio e lo stesso Stefano De Martino. La sfida di Isabel ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Affari Tuoi, Isabel si commuove: «Ho perso la mia cagnolina»

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