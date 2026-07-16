Isabel piange ad Affari Tuoi | Non volevo venire ho perso il mio cane poco fa e torna a casa senza soldi

Notizia in breve

Durante la puntata di giovedì 16 luglio di Affari Tuoi, una concorrente della Valle d'Aosta si è commossa parlando della perdita della sua cagnolina, Bijoux, avvenuta poco prima di partecipare al programma. La donna ha detto di aver trovato l’occasione per affrontare il dolore. In quel momento, ha anche pianto e ha espresso di non voler partecipare, ma ha deciso comunque di partecipare. La concorrente è tornata a casa senza denaro.