Isabel piange ad Affari Tuoi | Non volevo venire ho perso il mio cane poco fa e torna a casa senza soldi
Durante la puntata di giovedì 16 luglio di Affari Tuoi, una concorrente della Valle d'Aosta si è commossa parlando della perdita della sua cagnolina, Bijoux, avvenuta poco prima di partecipare al programma. La donna ha detto di aver trovato l’occasione per affrontare il dolore. In quel momento, ha anche pianto e ha espresso di non voler partecipare, ma ha deciso comunque di partecipare. La concorrente è tornata a casa senza denaro.
Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 16 luglio, Isabel dalla Valle D'Aosta non riesce a trattenere la commozione parlando della perdita della sua cagnolina Bijoux: "Quest'occasione per me è stata un modo per elaborare il dolore". Alla fine, però, perde tutto anche alla Regione Fortunata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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