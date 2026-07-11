Affari Tuoi Stefano De Martino si commuove per la dedica di Giacomo

Da dilei.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Giacomo, rappresentante della Puglia, ha ricevuto una dedica che ha commosso Stefano De Martino. L’episodio ha coinvolto il pubblico e il conduttore, che si sono mostrati toccati dall’emozione del concorrente. La puntata si è distinta per l’atmosfera calorosa e autentica, tipica del programma, con Giacomo che ha espresso gratitudine attraverso parole sincere.

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Affari Tuoi  è da tempo il salotto più accogliente di casa nostra. È proprio questo che abbiamo avvertito nell’ultima, intensa puntata del game show di Rai1, che ha visto protagonista  Giacomo, fiero e verace rappresentante della Puglia. Custodendo gelosamente il suo  pacco numero 4, Giacomo ha portato la genuinità della sua terra e l’orgoglio del suo mestiere: nella vita di tutti i giorni, infatti, è un instancabile operatore zootecnico. Al suo fianco, pronta a sostenerlo con sguardi d’intesa, c’era la moglie  Sara, con cui condivide l’amore e la fatica del lavoro agricolo, essendo entrambi imprenditori del settore. Un’atmosfera calda e familiare, arricchita dalla consueta ironia di Herbert Ballerina, che ha inaugurato la partita presentando una delle sue geniali invenzioni: un quadro surreale dedicato proprio alla bellezza della Puglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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