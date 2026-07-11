affari tuoi stefano de martino si commuove per la dedica di giacomo

Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Giacomo, rappresentante della Puglia, ha ricevuto una dedica che ha commosso Stefano De Martino. L’episodio ha coinvolto il pubblico e il conduttore, che si sono mostrati toccati dall’emozione del concorrente. La puntata si è distinta per l’atmosfera calorosa e autentica, tipica del programma, con Giacomo che ha espresso gratitudine attraverso parole sincere.

Affari Tuoi è da tempo il salotto più accogliente di casa nostra. È proprio questo che abbiamo avvertito nell’ultima, intensa puntata del game show di Rai1, che ha visto protagonista Giacomo, fiero e verace rappresentante della Puglia. Custodendo gelosamente il suo pacco numero 4, Giacomo ha portato la genuinità della sua terra e l’orgoglio del suo mestiere: nella vita di tutti i giorni, infatti, è un instancabile operatore zootecnico. Al suo fianco, pronta a sostenerlo con sguardi d’intesa, c’era la moglie Sara, con cui condivide l’amore e la fatica del lavoro agricolo, essendo entrambi imprenditori del settore. Un’atmosfera calda e familiare, arricchita dalla consueta ironia di Herbert Ballerina, che ha inaugurato la partita presentando una delle sue geniali invenzioni: un quadro surreale dedicato proprio alla bellezza della Puglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Affari tuoi, Stefano De Martino mortificato per Herbert Ballerina Chiedo scusa

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