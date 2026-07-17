Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente ha raccontato di aver perso un famigliare in modo improvviso, visibilmente emozionata e in lacrime. La partita, però, si è conclusa con risultati negativi, con la concorrente che ha perso la sfida. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione e disappunto tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.

Ultime battute di stagione per Affari Tuoi con una puntata che rimarrà impressa certamente per la persona che si è raccontata davanti alle telecamere. Protagonista della serata è Isabel, 34 anni, arrivata dalla Valle d’Aosta: insegnante di sostegno di professione, appassionata di camminate in montagna nel tempo libero, seduta accanto al padre Elio davanti al pacco numero 12. Affari Tuoi, un’Opel Astra e la fiducia mal riposta nella fortuna. La partita si apre nel migliore dei modi: tre pacchi blu individuati nelle prime tre aperture regalano a Isabel un’ Opel Astra, destinata a sostituire l’auto della madre, danneggiata poco tempo prima dallo stesso Elio durante una manovra in retromarcia finita male. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Isabel in lacrime per la perdita più dolorosa. Ma la partita è un disastro

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