Nella puntata di questa sera di Affari Tuoi, si sono verificati diversi imprevisti che hanno coinvolto il conduttore e il pubblico in studio. Stefano De Martino ha avuto difficoltà durante la trasmissione, mentre un personaggio non protagonista ha catturato l’attenzione dei presenti. La serata si è svolta tra momenti di confusione e imprevisti, creando un’atmosfera diversa dal solito.

Ci sono serate in cui sembra che nello studio di Affari Tuoi qualcuno abbia lanciato un incantesimo per causare il disastro e la puntata di questa sera è una di queste. Niente da fare per Alessia dal Molise che tra offerte a ribasso e proposte di cambio da parte del Dottore, alla fine è tornata a casa con un pugno di mosche in mano. Una vera disfatta per Stefano De Martino, sempre pronto a tifare per i suoi concorrenti, ma a ben pensarci anche l’occasione per conoscere la vera star di questa puntata: il mitico nonno Pierino. Una partita disastrosa per Alessia dal Molise. C’è poco da fare. Al di là dei numeri fortunati, delle rivelazioni in sogno o delle strategie, nel gioco a contare moltissimo è la fortuna.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, disastro per Stefano De Martino. Ma la vera star è nonno Pierino

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