Affari Tuoi Alice a un passo dalla gloria ma la sua partita si trasforma in disastro | È solo un gioco

Durante una puntata del quiz televisivo Affari Tuoi, una concorrente del Veneto si è trovata a un passo dalla vittoria, con una cifra di 300 mila euro ancora in gioco. Tuttavia, nel corso della trasmissione, la sua partita si è conclusa in modo inaspettato, lasciandola senza il premio. La concorrente ha commentato la sua esperienza dicendo che si trattava di un semplice gioco. La puntata si è conclusa con il risultato finale che ha sorpreso sia lei che il pubblico presente.

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