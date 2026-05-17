Affari Tuoi Alice a un passo dalla gloria ma la sua partita si trasforma in disastro | È solo un gioco
Durante una puntata del quiz televisivo Affari Tuoi, una concorrente del Veneto si è trovata a un passo dalla vittoria, con una cifra di 300 mila euro ancora in gioco. Tuttavia, nel corso della trasmissione, la sua partita si è conclusa in modo inaspettato, lasciandola senza il premio. La concorrente ha commentato la sua esperienza dicendo che si trattava di un semplice gioco. La puntata si è conclusa con il risultato finale che ha sorpreso sia lei che il pubblico presente.
La partita di Alice, concorrente del Veneto, resta su un filo sino all'ultimo istante, tra 300mila euro e il nulla. L'esito vanifica il suo coraggio di avere rifiutato tutte le offerte del dottore fino all'ultimo tiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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