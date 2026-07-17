Affare fatica i giovani ripani ridisegnano la città
A Ripatransone si è concluso con successo il progetto ‘Ci Sto? Affare fatica’, che ha coinvolto numerosi giovani del posto. Durante l’iniziativa, i partecipanti hanno lavorato alla riqualificazione di alcuni spazi pubblici della città, ridisegnandoli e migliorandoli. L’intervento ha portato a un cambiamento visibile nelle aree interessate, con lavori che si sono svolti nel rispetto del cronoprogramma stabilito.
A Ripatransone è terminato con successo il progetto ‘Ci Sto? Affare fatica’, che ha visto coinvolti tanti giovani del luogo. La comunità ripana ha visto protagonisti ragazze e ragazzi che, durante le due settimane di fine giugno e inizio Luglio, si sono messi in gioco con impegno, responsabilità e tanta energia per prendersi cura degli spazi pubblici della città. I ragazzi d’età compresa fra i 14 ed i 19 anni, suddivisi in squadre e guidati da due giovani tutor, hanno dipinto ringhiere e muri, ripulito aree verdi nel centro storico e al Circolo Tennis. Inoltre con molto entusiasmo hanno contribuito a riposizionare e riordinare le opere contenute nella Pinacoteca civica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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