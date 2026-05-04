Rebel ha espresso gratitudine nei confronti della AEW e dei fan, sottolineando come il loro supporto le abbia sollevato il morale. La wrestler aveva condiviso all’inizio della settimana una notizia difficile, e il calore ricevuto le ha fatto capire quanto sia importante il sostegno della comunità. La reazione di pubblico e organizzazione si è manifestata attraverso messaggi e gesti di vicinanza.

Rebel sta sentendo tutto l’affetto da parte della AEW e dei suoi fan dopo aver condiviso all’inizio della settimana una notizia straziante e questo per lei significa davvero tantissimo. Dopo aver rivelato di aver ricevuto una diagnosi di SLA in fase terminale, la AEW ha fatto in modo che non si sentisse sola. Durante AEW Collision, Tony Schiavone si è preso un momento in diretta per mandarle un messaggio speciale, mentre tra il pubblico molti fan mostravano cartelli pieni di sostegno: “Vogliamo che Rebel sappia che è una parte importante della AEW. In questo momento stiamo pensando a lei. Preghiamo per lei, sperando che possa farcela. Qui tra il pubblico ci sono tanti cartelli con scritto ‘Rebel, ti vogliamo bene’ e ‘Preghiamo per Rebel’, e condividiamo pienamente questi sentimenti”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Rebel ringrazia la AEW e i fan: “Mi sollevate il morale”

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