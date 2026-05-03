AEW | A Collision un messaggio della compagnia per Rebel dopo la diagnosi di SLA

Durante la puntata di Collision del 2 maggio 2026, il telecronista della AEW ha rivolto parole di affetto alla wrestler Rebel, che si trova ad affrontare una diagnosi di SLA. La compagnia ha mostrato vicinanza nei confronti di Rebel, ricordando il sostegno offerto nel corso della trasmissione. La AEW si è schierata in modo pubblico, dedicando un messaggio di solidarietà alla wrestler in questa fase difficile.

Durante la puntata del 2 maggio 2026, lo storico telecronista della AEW ha dedicato parole d’affetto alla wrestler, ricordando il sostegno della compagnia in un momento drammatico La AEW si stringe attorno a Rebel a Collision. A pochi giorni dall’annuncio della diagnosi di SLA in fase terminale da parte di Rebel (al secolo Tanea Brooks), la AEW ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alla wrestler. Nel corso della puntata di Collision andata in onda nella serata di sabato 2 maggio 2026, lo storico telecronista Tony Schiavone ha pronunciato un messaggio molto sentito a nome dell’intera compagnia, mentre tra il pubblico in arena si vedevano numerosi cartelli dedicati alla wrestler.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: A Collision un messaggio della compagnia per Rebel dopo la diagnosi di SLA Notizie correlate AEW: Esplode la furia di Tommaso Ciampa, brutale attacco a Mark Briscoe a AEW CollisionTommaso Ciampa ha perso completamente il controllo durante l’episodio del 7 marzo di AEW Collision, e a farne le spese è stato Mark Briscoe. Rebel: “Ho la SLA in fase terminale, non so quanto mi rimane da vivere”Venerdì 1° maggio 2026 Rebel (al secolo Tanea Brooks) ha pubblicato sui propri canali social un video carico di emozione per condividere un... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: AEW: A Collision un messaggio della compagnia per Rebel dopo la diagnosi di SLA; AEW | Brian Cage respinge le critiche pieno sostegno a Darby Allin campione; WWE: Carmella rompe il silenzio, accuse, polemiche e un possibile ritorno. Implicazioni dell'accuratezza del rilevatore nella stima dell'altezza di volo degli uccelli per la valutazione del rischio di collisione con i parchi eolici. Anticipiamo una parte delle conclusioni: "Practical implication. Overall, our results suggest that while annotated - facebook.com facebook