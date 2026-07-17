aereo civile perde il contatto radio da grosseto decollano due caccia eurofighter

Due caccia Eurofighter sono decollati in urgenza da Grosseto dopo che un volo civile ha perso il contatto radio. I jet, appartenenti al quarto stormo dell’Aeronautica militare, sono partiti per identificare l’aereo e verificare la situazione. Non sono stati segnalati altri dettagli sul volo o sull’esito dell’intervento.

Grosseto, 17 luglio 2026 – Una coppia di caccia Eurofighter F-2000 dell’Aeronautica militare, in prontezza operativa al quarto stormo di Grosseto, è decollata d’urgenza per raggiungere e identificare un volo civile che aveva improvvisamente interrotto le comunicazioni radio. Il volo, partito dall’isola di Creta e diretto in Lussemburgo, stava sorvolando lo spazio aereo nazionale quando è avvenuto il “ blackout ” radio. Uno stop alle comunicazioni che è stato registrato dai radar nell’area a ovest di Orvieto. Cos’è lo scramble. Per i piloti dell’Aeronautica si è trattato di una missione di “ scramble ”, un termine mutuato dal gergo militare che indica il decollo immediato e alla massima velocità di uno o più caccia intercettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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