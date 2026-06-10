Scramble nei cieli italiani | due Eurofighter decollano per intercettare un aereo senza contatti radio

Da ilmessaggero.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno, due Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto per intercettare un velivolo senza contatti radio. L’intervento è durato circa 45 minuti. Non si sono verificati incidenti o intrusioni nello spazio aereo nazionale. La presenza dei caccia è stata confermata dal comando militare, che ha monitorato la situazione fino al rientro in base. Nessuna altra azione è stata segnalata nelle ore successive.

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Momenti di allerta nei cieli italiani nel tardo pomeriggio di martedì 9 giugno, quando due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto per verificare la situazione di un velivolo civile che aveva perso i contatti radio durante il volo. L'intervento L'intervento è stato disposto poco prima delle 18.30 dal Combined Air Operations Centre (CAOC) della Nato di Torrejón, in Spagna, attraverso una procedura di emergenza nota come "scramble", utilizzata quando è necessario far decollare rapidamente i caccia per identificare o monitorare un aeromobile considerato potenzialmente critico. A far scattare l'operazione è stato un aereo privato Piaggio P-180 proveniente dalla Germania, con il quale gli enti di controllo del traffico aereo avevano improvvisamente perso le comunicazioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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