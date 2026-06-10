Alle 17:45 di oggi, un aereo ha perso il contatto radio nei cieli italiani. Immediatamente, sono decollati due caccia Eurofighter da una base vicino a Grosseto per identificarlo. Le autorità hanno attivato le procedure di sicurezza e monitorato la situazione, senza che siano stati segnalati altri eventi o interventi successivi. La presenza dei caccia si è protratta per alcuni minuti prima di rientrare alla base.

Grosseto, 10 giugno 2026 – Due caccia Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati poco prima delle 18.30 del 9 giugno dalla base aerea di Grosseto a seguito di un ordine di 'scramble’ - decollo immediato - disposto dal Combined air operations centre della Nato di Torrejón, in Spagna. «L'intervento - spiega l'Aeronautica Militare - si è reso necessario per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania, per il quale era stata richiesta una verifica a causa della perdita del contatto radio con gli enti preposti alla gestione del traffico aereo. I due caccia hanno raggiunto l'aeromobile assegnato nell'area di Ancona, hanno effettuato le procedure previste per l'identificazione visiva per poi constatare il corretto ripristino delle comunicazioni radio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme nei cieli italiani, aereo perde il contatto radio: da Grosseto decollano due caccia Eurofighter per identificarlo

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