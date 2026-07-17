Addio a Osvaldo Bagnoli | l’ex allenatore dell’Inter e del miracoloso Scudetto con il Verona aveva 91 anni

Osvaldo Bagnoli, ex allenatore che nel 1985 guidò il Verona alla vittoria dello scudetto, è morto a Verona all’età di 91 anni. Nato a Milano il 3 luglio 1935, Bagnoli è ricordato per il suo ruolo nel portare il club veneto a un traguardo storico. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Milano, 17 luglio 2026 – E' morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore del miracolo dello scudetto vinto con l'Hellas nel 1985. Nato a Milano il 3 luglio 1935, il tecnico aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli ha allenato altre squadre di Serie A come l'inter e il Genoa. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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