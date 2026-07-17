Addio al Maestro Salvatore Cenatiempo

Il PD di Pozzuoli ha espresso sostegno a un candidato, mentre si discute se si tratti di una ripartenza politica o di una tregua temporanea. Nel frattempo, si ricordano figure che hanno lasciato un segno non solo per le cariche ricoperte, ma anche per il modo in cui hanno vissuto il loro impegno. La comunità locale si interroga sulle prossime mosse politiche, mentre si celebrano anche personalità scomparse che hanno influenzato il territorio.

Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? Ci sono persone che lasciano un segno non solo per il ruolo che hanno ricoperto, ma soprattutto per il modo in cui hanno vissuto il proprio impegno. Salvatore Cenatiempo è stata una di queste. Per un’intera vita lavorativa, prima nel SINASCEL e poi nella CISL Scuola, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di docenti. Con competenza, pazienza e grande disponibilità ha accompagnato migliaia di insegnanti nelle pratiche amministrative, nei concorsi, nelle ricostruzioni di carriera e in tutti quei momenti in cui avevano bisogno di una guida sicura. Ha svolto il suo lavoro con passione e con un profondo senso del servizio, mettendo sempre al centro le persone prima delle pratiche. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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